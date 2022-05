Inter, Zanetti: «Coppa Italia? Vi racconto l’ultima vittoria nerazzurra»

L’ex capitano dell’Inter Javier Zanetti alla Gazzetta dello Sport ha ricordato la vittoria dell’ultima Coppa Italia: le sue parole

LE PAROLE – «Indossare la fascia è sempre stata una grande responsabilità per me, oltre che un onore. La maglia dell’Inter ha una storia prestigiosa e il compito di noi giocatori è sempre stato quello di rendere felici i nostri tifosi. Quell’anno post Triplete fu una stagione complicata, poi con l’arrivo di Leonardo facemmo un cammino straordinario, chiuso alzando ancora una volta un trofeo. Noi quella sera contro il Palermo avevamo la possibilità di dare un’altra gioia al nostro popolo, oltre a dimostrare a tutti che quel gruppo era ancora forte, aveva ancora fame. All’Olimpico c’era un’atmosfera meravigliosa perché c’erano anche tantissimi tifosi del Palermo che sognavano una partita storica. Una gara che non era affatto scontata, poi ci pensarono Eto’o con una doppietta e Milito a regalarci un’altra serata memorabile».