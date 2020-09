Inter, Zhang chiaro con Conte: solo sei incedibili, i colpi dovranno essere autofinanziati

Durante il vertice andato in scena una settimana fa a Somma Lombardo, Steven Zhang è stato chiarissimo con Conte

Il diktat di Steven Zhang all’Inter e ad Antonio Conte in particolare è chiarissimo. Mercato autofinanziato e acquisti solo grazie al tesoretto accumulato con le cessioni. Dopo Icardi e Perisic (in via di definizione il passaggio al Bayern Monaco) il prossimo a essere ceduto sarà Radja Nainggolan.

Tuttosport rivela inoltre che poi potrebbe essere il turno di due calciatori che sembravano insostituibili fino a poche settimane fa: Brozovic e Skriniar. Una conseguenza all’imperativo di Suning di vendere prima di comprare. Pochi gli incedibili nella rosa nerazzurra. Secondo il quotidiano torinese sono Handanovic, De Vrij, Bastoni, Barella, Lukaku e Hakimi.