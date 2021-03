Parma, Lucarelli: « Mi sono legato alla città per senso di appartenenza»

Alessandro Lucarelli, vice direttore sportivo del Parma, ha parlato al Corriere dello Sport: queste le sue dichiarazioni

Alessandro Lucarelli, vice direttore sportivo del Parma, ha parlato al Corriere dello Sport del suo particolare record, che lo ha visto andare a segno con la stessa maglia (quella del Parma, appunto) in tutte le categorie tra Serie A e Serie D. Un primato condiviso con Lorenzo Pasciuti e Mario Alberto Santana.

«Non mi sarei aspettato di condividere questo primato con Santana, anche perché chi ha vissuto questa situazione è stato costretto a ripartire dal basso. Certamente ci accomuna la forza di risalire e di scrivere nuovi capitoli della storia calcistica di due grandi club. Col Parma ho vissuto il fallimento mentre eravamo in A e ho scelto di restare con quella maglia anche quando si è ripartiti dalla D. Mi sono legato alla città per senso di appartenenza, ho voluto dare una mano. E l’ho fatto anche con i gol. Non si offenda Mario ma rispetto a lui e Pasciuti, che col Carpi ha ottenuto la stessa impresa, la mia vale un po’ di più perché io sono un difensore! L’aspetto più importante per entrambi è la voglia di inseguire un sogno e diventare alfieri di una rinascita. Santana è tornato quando il Palermo ha ricominciato dai dilettanti e questo gli fa onore».