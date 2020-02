Sacchi: «De Zerbi è bravo. Il nostro calcio è un po’ rozzo» – VIDEO

Arrigo Sacchi parla del calcio di Roberto De Zerbi: ecco le parole dell’ex allenatore del Milan sulla visione del tecnico del Sassuolo – VIDEO

(dal nostro inviato) – Arrigo Sacchi parla della visione di calcio di Roberto De Zerbi: ecco le sue parole.

SACCHI – «Le ultime partite hanno fatto bene, speriamo che proseguano. De Zerbi cerca di vincere con l’armonia. Il nostro è un calcio un po’ rozzo, in generale, anche perchè non c’è richiesta da parte del pubblico. C’è solo una richiesta, vincere. Nel calcio non siamo riusciti a capire che più si gioca bene e più si ha possibilità di vincere».