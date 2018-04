Simone Inzaghi, nella sala stampa di Formello ha presentato la gara col Torino e si è sbilanciato sulla corsa all’Europa che conta

Il rendimento dei ragazzi di Inzaghi, fin qui, è stato davvero degno di nota, motivo per cui il tecnico della Lazio crede nella qualificazione in Champions League: «Ho chiesto alla mia squadra di non pensare alle ultime 4 partite da giocare ma soltanto al Torino. Guardando al nostro percorso, senza deconcentrarsi, d’altronde non possiamo incidere sul percorso delle altre. Il destino è nelle nostre mani e scenderemo in campo contro un ottimo Torino, pensando che sia una finale».

Non ci sarà l’infortunato Marco Parolo, in compenso mister Inzaghi potrebbe mandare in campo, contemporaneamente, Luis Alberto e Felipe Anderson: «E’ un’opzione, così come quella di schierare soltanto uno dei due oppure Lulic da mezz’ala o da esterno. Mi prenderò le prossime ore per decidere». Quindi ritorna sulla corsa, a tre, per i due posti rimanenti per la Champions: «Questa sera si disputerà Inter-Juventus: entrambe le squadre vorranno vincere e la partita darà sicuramente grande spettacolo. Guarderò la sfida perché sarà sicuramente molto bella, le forze però le terrò per la mia squadra e per il mio gruppo. Insieme all’Inter ed alla Roma ce la metteremo tutta per arrivare fino in fondo e speriamo che le nostre motivazioni siano più forti delle loro». Liverpool? «E’ un onore ospitarli».