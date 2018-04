Lazio in semifinale? Inzaghi sa come si fa: nel 2003 fu decisivo

La Lazio gioca contro il Salisburgo in Europa League: Simone Inzaghi vuole la semifinale, da calciatore fu decisivo in Coppa UEFA nel 2002-03

La Lazio deve difendere a Salisburgo il quattro a due dell’andata. Vuole le semifinali di Europa League e spera di arrivare al derby con la Roma più “europea” che mai, per non perdere il confronto a distanza coi cugini. Simone Inzaghi è chiamato a centrare l’impresa, ma per lui non sarebbe una novità. Da allenatore è la prima volta che può arrivare così lontano, ma da calciatore lo ha già fatto. Era l’anno 2002-03 e la Lazio era impegnata in Coppa UEFA. L’allenatore era Roberto Mancini, che in quella stagione portò i biancocelesti al quarto posto e ai preliminari di Champions League.

In Coppa UEFA la Lazio trovò il Besiktas ai quarti di finale. All’andata allo Stadio Olimpico proprio Simone Inzaghi incanalò la Lazio nel binario giusto: all’inizio della ripresa un gol dell’attuale allenatore biancoceleste dette la spinta per affrontare il ritorno nel migliore dei modi. L’uno a zero di Roma venne poi difeso benissimo a Istanbul, con la Lazio che vinse due a uno segnando con Fiore e Castroman nei primi dieci minuti di gioco. In semifinale arrivò il Porto e in quel caso per la Lazio non ci fu niente da fare.