Israele-Italia, rissa sfiorata: coinvolti Donnarumma e Gattuso. Cosa è successo – VIDEO

Israele Italia, rissa sfiorata: coinvolti Donnarumma e Gattuso. Cosa è successo in un post gara concitato quasi quanto la partita

Il triplice fischio dell’arbitro Vinčić, arrivato dopo otto, interminabili minuti di recupero, non ha messo la parola fine a una serata folle. La vittoria per 5-4 dell’Italia contro Israele a Debrecen ha infatti avuto un epilogo tesissimo, con un post-partita che ha quasi trasformato il campo in un ring, rischiando di macchiare una vittoria tanto sofferta quanto esaltante.

Tutto è iniziato pochi istanti dopo la fine del match. Mentre gli Azzurri tiravano un sospiro di sollievo, dalla panchina israeliana sarebbero volate parole provocatorie all’indirizzo dei vincitori. La reazione italiana è stata immediata e a guidarla è stato il capitano, Gigio Donnarumma. Ancor prima di esultare, l’ex portiere del PSG si è diretto a muso duro verso la panchina avversaria, rispondendo per le rime e innescando un parapiglia generale.

L’allenatore Gennaro Gattuso è subito intervenuto, cercando di fare da paciere e di allontanare i suoi giocatori, ma i suoi sforzi sono serviti solo a placare momentaneamente gli animi. Pochi secondi dopo, infatti, la tensione è nuovamente esplosa, sempre con Donnarumma al centro delle schermaglie. Le due squadre si sono riversate in campo, creando un assembramento incandescente in cui spintoni e parole grosse si sono sprecati.

Per alcuni istanti si è andati vicinissimi a una vera e propria rissa, con le due squadre schierate l’una contro l’altra. Fortunatamente, il buon senso ha prevalso. Gli Azzurri, compattandosi, hanno deciso di non rispondere ulteriormente alle provocazioni, si sono allontanati dalla zona calda e si sono diretti verso lo spicchio dello stadio occupato dai tifosi italiani. Lì, finalmente, la rabbia ha lasciato spazio alla gioia, con la squadra unita per celebrare una vittoria tanto incredibile quanto fondamentale.