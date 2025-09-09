Israele Italia, share pazzesco! Ecco quanto ha totalizzato l'incontro degli azzurri - Calcio News 24

Israele Italia: emozioni e gol a raffica, gli Azzurri vincono 5-4 e volano verso il Mondiale: nel mezzo uno share pazzesco

La sfida tra Israele e Italia ha regalato uno spettacolo incredibile a oltre 7 milioni e mezzo di telespettatori che ieri sera si sono sintonizzati su Rai 1 per seguire gli Azzurri. Il match, valido per le qualificazioni al prossimo Mondiale, si è concluso con un pirotecnico 5-4 a favore dell’Italia, in una partita ricca di colpi di scena e ribaltamenti di fronte che ha tenuto incollati allo schermo gli spettatori fino all’ultimo secondo.

Secondo quanto riportato dai canali ufficiali della Federazione, Israele Italia ha fatto registrare il 39,07% di share, risultando il programma più visto della prima serata. Un successo non solo sportivo ma anche televisivo, che testimonia il forte legame tra la Nazionale e il pubblico italiano. Un dato in crescita rispetto alla gara di venerdì scorso contro l’Estonia, che aveva totalizzato 5.843.000 telespettatori con uno share del 33,9%.

Il Ct Gennaro Gattuso, al termine della sfida, ha analizzato con onestà e passione la prestazione dei suoi:

“Ci hanno sorpresi un po’ all’inizio, ma ogni volta che andavamo in avanti creavamo problemi. La condizione fisica non era ottimale, ma ci teniamo stretta questa vittoria. Abbiamo preso gol evitabili, siamo fragili in fase difensiva, e questa è una responsabilità mia. Devo trovare soluzioni con il mio staff”.

Nonostante la prestazione non perfetta, la Nazionale ha dimostrato grande carattere e resilienza, proprio come il suo allenatore:

“Merito ai ragazzi – ha aggiunto Gattuso – perché hanno reagito con coraggio a ogni colpo subito. Anche in una serata complicata hanno messo cuore e voglia. Questo è un aspetto su cui possiamo costruire”.

Con questa vittoria, Israele Italia diventa una tappa fondamentale del cammino verso il Mondiale. Una partita folle, ma piena di indicazioni positive: dalla forza mentale del gruppo alla capacità di ribaltare situazioni difficili, elementi essenziali per affrontare sfide ancora più impegnative.

Ora per l’Italia si apre una fase decisiva del girone, ma con questo spirito nulla sembra impossibile. Intanto, il pubblico si gode lo spettacolo e spera in nuove emozioni firmate Azzurri.