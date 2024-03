Italia Adani: «Buffon, Cannavaro e Chiellini dei simboli»

Le parole di Lele Adani sui tre ex capitani dell’Italia, presenti in questi giorni negli Stati Uniti per stare vicino alla nazionale

Adani alla Rai ha analizzato la tournee dell’Italia in America citando tre grandi ex Juve come Buffon, Cannavaro e Chiellini.

ADANI – «Queste tournee ha sigillato un gemellaggio molto passionale tra la nuova Nazionale, la gente e i tanti italiani che sono in America che sostengono con grande passione. Il collante son ostati i grandi capitani (Buffon, Cannavaro, Chiellini ndr), grandi figure che hanno fatto del bene e hanno trasferito un grande senso di appartenenza».