Italia, attesa per la Svizzera: l’Olimpico va riempiendosi

In vista della partita tra Italia e Svizzera, l’Olimpico va riempiendosi e la FIGC spera nell’apertura al 100%

C’è grande attesa in vista del match tra Italia e Svizzera del prossimo 12 novembre, quando le due squadre si affronteranno in quello che sarà un vero e proprio spareggio per la vetta del gruppo di qualificazione a Qatar 2022. I tifosi azzurri sono in grande fermento tanto che, come riporta il Corriere dello Sport, sono già stati venduti 24mila biglietti sui 45mila disponibili al momento.

Al momento poiché la FIGC spera che il Governo possa a breve aumentare la capienza degli stadi al 100% così da avere un Olimpico caldissimo che possa spingere l’Italia con 64mila tifosi sugli spalti.