Italia, Cassano: «Spalletti resta un GENIO, la colpa è dei calciatori che sono SCARSI. C'è una cosa di cui VERGOGNARSI...»

Le parole di Antonio Cassano, ex calciatore, sull’Europeo dell’Italia guidata da Luciano Spalletti. I dettagli

Antonio Cassano ha parlato a Viva el Futbol dell’eliminazione dell’Italia dagli Europei.

PAROLE – «Meritatamente fuori, la Svizzera ci ha travolto. Io avevo detto a Spalletti ‘Occhio, la Nazionale non è buona: è scarsa, una bella gatta da pelare’. Ma sarò sempre al suo fianco, era ed è un genio. Abbiamo fatto schifo: senza personalità, qualità, idee, palle. Senza niente. In Italia si pensa a speculare anche se in panchina avevamo un genio. Ma il mister più di questo non poteva fare, perché i giocatori che si dice siano buoni dovrebbero venire fuori. Ma la cosa più schifosa di tutte è che qualche giornale si permette di offendere il mister e i ragazzi personalmente con dei titoloni. Loro si devono vergognare».