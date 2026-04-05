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Italia, Del Piero in FIGC dopo l’addio di Gravina? Contatti già avviati! L’indiscrezione
Italia, Del Piero in FIGC dopo l’addio di Gravina? Contatti già avviati! L’indiscrezione a sorpresa sul futuro della bandiera della Juventus
Alessandro Del Piero è tra i possibili candidati a ricoprire un ruolo di rilievo nella FIGC dopo le dimissioni di Gattuso come ct, Buffon come capo delegazione e Gravina come presidente federale. Secondo il giornalista Nicolò Schira, sono già iniziati i colloqui e l’ex capitano della Juventus è sostenuto anche da alcuni politici che lo incoraggiano a entrare in gioco.
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Alessandro #DelPiero is among the possible candidates to have a crucial role in #FIGC from June. Opened talks. Former #Juventus’ captain has been appreciated and supported by some politicians, who pushing him to take to the field. 🇮🇹— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 5, 2026
PAROLE – «Alessandro #DelPiero è tra i possibili candidati ad avere un ruolo cruciale in #FIGC da giugno. Sono iniziati i colloqui. L’ex capitano #Juventus è stato apprezzato e sostenuto da alcuni politici, che lo spingono a scendere in campo. 🇮🇹».
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