Italia fuori dai Mondiali, caos FIGC: l’ipotesi dimissioni di Gravina e il rischio commissariamento. I prossimi passi e cosa potrebbe succedere davvero

Italia fuori dai Mondiali, cosa succede ora in FIGC tra dimissioni Gravina e ipotesi commissariamento. Le novità

L’Italia, per la terza volta consecutiva, non parteciperà ai Mondiali. Un epilogo sportivo drammatico che innesca inevitabili riflessioni e apre le porte a una possibile rivoluzione ai vertici del calcio nazionale. Al centro del dibattito c’è chiaramente il futuro del presidente della FIGC, Gabriele Gravina. Per la giornata di domani, giovedì 2 aprile, è stata convocata un’importante riunione con tutte le componenti del sistema (Serie A, Serie B, Serie C, Lega Nazionale Dilettanti, Assoallenatori e Assocalciatori) per sondare gli umori e l’orientamento generale in vista del decisivo Consiglio federale in programma la prossima settimana.

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Cosa succede in caso di dimissioni di Gravina?

Uno degli scenari più probabili è quello che porta al passo indietro spontaneo dell’attuale numero uno della Federcalcio. A livello regolamentare, le N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne della Federcalcio) sono molto precise e prevedono all’art. 3 comma 5 che: “In caso di dimissioni del Presidente federale, decadono immediatamente il Presidente e l’intero Consiglio federale. L’espletamento dell’ordinaria amministrazione è garantita in prorogatio dal Presidente federale e dal Consiglio federale. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente federale, l’espletamento dell’ordinaria amministrazione è garantita in prorogatio dal Vice Presidente federale e dal Consiglio federale. In ogni caso, l’Assemblea viene convocata senza indugio ai sensi dell’art. 21, comma 3, dello Statuto federale”.

Elezioni entro 90 giorni e peso dei voti

Qualora si verificasse questa ipotesi, lo Statuto Federale impone la convocazione di una nuova Assemblea elettiva entro 90 giorni per scegliere il nuovo presidente della FIGC. A decidere saranno i 276 delegati, che esprimono un totale di 516 voti calcolati con un peso specifico differente a seconda delle Leghe (ad esempio, 3,10 per ciascuno dei 20 delegati di Serie A contro l’1,93 della LND). Per essere eletti serve una maggioranza di tre quarti al primo scrutinio, di due terzi al secondo, o la maggioranza dei voti validi dal terzo in poi, fino al possibile ballottaggio.

L’ipotesi estrema del commissariamento

Non è da escludere nemmeno un intervento d’imperio dall’esterno. A lanciare l’allarme è stato il Ministro dello Sport Andrea Abodi: “Il calcio italiano va rifondato e questo processo deve ripartire da un rinnovamento dei vertici della FIGC. Commissariamento? Parlando con Buonfiglio (presidente del CONI) ho rinnovato l’invito a valutare tutte le forme tecniche compatibili perché potrebbero esserci i presupposti”.

Il commissariamento delle Federazioni Sportive è disciplinato dallo Statuto del CONI, che ne prevede l’attuazione in caso di “accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell’ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi o nel caso in cui non siano stati adottati, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, gli adempimenti regolamentari o il commissariamento ad acta delle articolazioni interne competenti, al fine di garantire il regolare avvio o svolgimento delle competizioni sportive nazionali”. Il Commissario, in questo caso, verrebbe proposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio Nazionale del CONI.