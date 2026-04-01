Italia eliminata, il flop del calcio italiano arriva anche in politica: «Gravina si dimetta!». Cosa sta succedendo

Italia eliminata dai Mondiali 2026, la disfatta del calcio italiano sbarca in politica: «Gravina si dimetta!». Il dibattito

La disfatta della Nazionale irrompe alla Camera e scuote il mondo politico. Anche membri del Governo prendono posizione, chiedendo apertamente le dimissioni di Gabriele Gravina dalla presidenza della FIGC. Lo riporta Calcio & Finanza:

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Lollobrigida (Ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare) – «Nel calcio italiano va tutto rifondato, questo è evidente: credo che qualcuno debba assumersi in queste ore delle scelte e delle responsabilità rispetto ai fallimenti che abbiamo visto e vissuto. Penso che sia per tutti noi italiani veramente una disdetta impressionante specie per quelli delle nostre generazioni, perché i ragazzi ormai non sono nemmeno più abituati a considerare i Mondiali un elemento della loro vita: per tutti noi che siamo cresciuti con i Mondiali dell’82 e gli altri grandi eventi che ci hanno contraddistinto come una nazione che nel calcio vedeva successi. Mi spiace davvero perché ho visto ieri anche un grande impegno del nostro allenatore Rino Gattuso, dei ragazzi: ma il problema, ovviamente, sta altrove».

Salvatore Caiata di FdI – «Noi ce l’abbiamo particolarmente con Gravina. Ha rubato un sogno ai nostri giovani . Le giovani generazioni ventenni non hanno mai assistito a una partita dei Mondiali, le “notti magiche”»

Marco Grimaldi di Avs – «Vogliamo dissociarci dalla richiesta (di Caiata ndr). Non ci convince questa narrazione . Convocate pure Abodi, chiedete la testa di Gravina ma non vi assolvete dalle responsabilità che avete»

Mauro Berruto del Pd – «Bisogna indagare sulle ragioni che hanno portato all’abisso del calcio italiano. Le dimissioni di Gravina non vanno richieste, dovrebbero essere un atto di dignità istituzionale. Per fare una nazionale servirebbe essere attrattivi su giocatori stranieri che alzano il livello. Mi interesserebbe ascoltare Abodi sulle ragioni e sui correttivi per invertire la tendenza»

Licia Ronzulli di FI – «Per la terza volta l’Italia esclusa dai Mondiali. Nonostante la grinta degli azzurri e un grande capitano come Gattuso. E così, in totale, saranno 16 gli anni fuori dal torneo più importante del mondo. Una vergogna nazionale senza precedenti. Il sistema calcio è da azzerare, i vertici della FIGC dovrebbero avere la decenza di farsi da parte. Gravina, dopo questo disastro hai solo una cosa da fare: dimissioni immediate! Basta. L’Italia del calcio merita di meglio».

