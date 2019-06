La capitana dell’Italia ha accusato un piccolo problema nella sfida di ieri con la Giamaica. Infortunio Sara Gama: le ultime

Niente di grave per Sara Gama. Difensore e capitana dell’Italia, è scesa in campo ieri nella bella vittoria della Nazionale femminile contro la Giamaica ai Mondiali che si stanno disputando in queste settimane in Francia.

Come riportato da Sky Sport, niente fratture per Sara Gama dopo il colpo al volto subito ieri. Niente di preoccupante dunque per Sara Gama.