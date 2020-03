Italia Femminile, le azzurre stanno tornando dal Portogallo: i dettagli

Arrivano buone notizie per l’Italia Femminile. Le azzurre, bloccate in Portogallo dall’emergenza Coronavirus, stanno tornano in patria

Arrivano buone notizie dal Portogallo. L’Italia Femminile sta tornando in patria dopo essere rimasta bloccata nel paese che ospita l’Algarve Cup.

Le azzurre dovevano giocare la finale contro la Germania ma hanno deciso di non scendere in campo per il rischio di rimanere bloccate lì visto la chiusura dello spazio aereo tra Portogallo e Italia per l’emergenza Coronavirus. Ora la situazione si è sbloccata e le azzurre torneranno a casa.