Italia femminile, così Soncin si giocherà la qualificazione con la Spagna. L’idea tattica del ct verso la partita decisiva dell’Europeo

Di fronte alla potenza della Spagna, il commissario tecnico dell’Italia Femminile, Andrea Soncin, sceglie la via della ragione e dell’equilibrio tattico. Per la delicata sfida, il piano è chiaro: affidarsi alla stessa formula che ha già dato i suoi frutti, portando a un prezioso pareggio lo scorso ottobre. Una scelta dettata dal “buonsenso prima che dal coraggio”, che vedrà le Azzurre disporsi con un solido 5-4-1 in fase di non possesso.

L’assetto, studiato per contenere il palleggio e la spinta offensiva delle avversarie, prevede una linea difensiva a cinque, un vero e proprio muro per proteggere la porta. La chiave di questo sistema sarà il sacrificio richiesto alle giocatrici offensive, a partire da Barbara Bonansea, vera novità. Nonostante la presenza di un’attaccante in più rispetto alle gare con Belgio e Portogallo, il suo compito sarà fondamentale anche in fase di ripiegamento, andando a comporre la densa linea di quattro a centrocampo per non lasciare spazi tra le linee.

Un’altra mossa tattica cruciale riguarderà la posizione di Arianna Caruso. Il perno del centrocampo azzurro verrà impiegato in una posizione più arretrata da “mediana”, anziché nel suo consueto ruolo di trequartista. Questa scelta mira a irrobustire il reparto centrale, aumentando il filtro e la capacità di rottura del gioco spagnolo. Non si tratta di una rinuncia a giocare, ma di una strategia intelligente e pragmatica. Soncin affida le speranze dell’Italia a un’organizzazione difensiva ferrea e alla capacità della squadra di interpretare una partita di contenimento e ripartenze. Un approccio che ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà la Spagna, e che le Azzurre sperano possa rivelarsi ancora una volta vincente. Per il resto saranno calcoli su Portogallo-Belgio e, eventualmente, differenza reti.