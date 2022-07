Italia, Girelli: «La delusione è tanta per l’eliminazione. Non ci aspettavamo un Europeo così»

Cristiana Girelli, attaccante dell’Italia femminile, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l’eliminazione dall’Europeo

Cristiana Girelli, attaccante dell’Italia femminile, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l’eliminazione dall’Europeo. Le sue dichiarazioni:

EUROPEI – «L’epilogo doveva essere diverso, non ci aspettavamo questo inizio e questa fine. Dobbiamo ripartire per le qualificazioni Mondiali che non è scontata. La delusione è tanta ma ce là teniamo. Ci dispiace per i tifosi e per chi ci ha seguito sin qui».