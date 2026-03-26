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Italia Irlanda del Nord LIVE: alle 20:45 la semifinale dei playoff Mondiali

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Published

14 minuti ago

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Italia Kean Retegui

Italia Irlanda del Nord LIVE: cronaca, sintesi e risultato della semifinale dei playoff Mondiali negli Stati Uniti, Canada e Messico

L’Italia affronta l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff per accedere ai Mondiali estivi in programma negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. In palio c’è la finale, da disputare in trasferta contro una tra Galles e Bosnia ed Erzegovina, per provare a staccare il pass e tornare a giocare una Coppa del Mondo a dodici anni dall’ultima partecipazione. In caso di sconfitta, gli Azzurri disputeranno comunque un’amichevole contro la perdente dell’altra semifinale

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Formazioni ufficiali

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean. Ct. Gattuso.

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Hazard; McNair, McConville, Brown; Hume, Lyons, McDonnell, Galbraith, Lewis; Price, Donley. Ct. O’Neill.

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