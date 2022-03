Italia Macedonia, si salva solo Verratti: «Meritava la finale»

Tra le fila dell’Italia, l’unico a salvarsi contro la Macedonia del Nord è stato Verratti

Marco Verratti è stato l’unico a brillare tra gli Azzurri nella drammatica sconfitta contro la Macedonia del Nord che è costata all’Italia la qualificazione al prossimo Mondiale. Per La Gazzetta dello Sport è un 6 pieno in pagella.

IL GIUDIZIO – «Sì, c’è anche un migliore nella partita più drammatica degli ultimi anni, ed è Verratti che almeno ci prova. Diciamo la verità: in un’Italia normale, e con un centrocampo all’altezza, avrebbe brillato. Tutto passa per lui (e per Bastoni, l’altro da salvare), ma non può bastare un Verratti se attorno sono tutti in preda al panico da eliminazione fin dal 1’. Lui meritava la finale. E anche l’Italia, con trenta e passa tiri in porta, è solo casualmente fuori dai giochi. Ma così è. Verratti, però, merita di restare in azzurro».