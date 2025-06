Italia-Moldavia: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Mapei Stadium andrà in scena la sfida tra Italia-Moldavia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia si giocherà la sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali tra Italia-Moldavia. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Bastoni; Cambiaso, Barella, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori; Retegui. Ct: Spalletti.

Moldavia (5-4-1): Avram; Cojocaru, Posmac, Babogio, Mudrac, Reabciuk; Caimacov, Motpan, Rata, Ionita; Nicolaescu. Ct: Clescenco.

Orario e dove vederla in tv

Italia-Moldavia si gioca alle ore 20:45 di lunedì 9 giugno per la sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali. Verrà trasmessa in diretta in chiaro per tutti su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.