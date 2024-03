Italia Pellegrini: «Gol? Ecco cosa ci siamo detti con Dimarco» - Calcio News 24

Le parole di Lorenzo Pellegrini, centrocampista dell’Italia, dopo la vittoria ottenuta dagli Azzurri contro l’Ecuador

Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni di Rai1 dopo la vittoria dell’Italia contro l’Ecuador. Di seguito le sue parole.

GOL – «Ci siamo parlati con Dimarco, era una posizione per un mancino e gli ho detto di fare gol, invece è successo quello che è successo ed è andata bene».

TOURNÉE AMERICANA – «Sono state due amichevoli di livello, due partite diverse: nella prima Donnarumma ci ha aiutato parando il rigore, oggi abbiamo sbloccato subito. Ci permettono di continuare nel nostro percorso, ora dobbiamo lavorare ed essere uniti, per arrivare all’Europeo come una grande famiglia. L’accoglienza? Fantastico, sembrava di giocare in casa».

COSA SI ASPETTA DALL’EUROPEO – «Mi aspetto tanto da me stesso e da tutti i compagni; essere un gruppo, una famiglia vuol dire aspettarsi tanto da tutti. Noi siamo un bel gruppo dentro e fuori dal campo, dobbiamo continuare a lavorare per toglierci soddisfazioni come in questa settimana».