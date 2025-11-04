Italia, Gattuso venerdì ufficializzerà i convocati per le sfide contro Moldavia e Norvegia: previste diverse novità

Italia, Zaccagni torna nel gruppo di Gattuso: Caprile verso la prima convocazione. Ecco tutte le possibili novità del ct azzurro.

Nuove certezze e qualche sorpresa in vista per la Italia di Gennaro Gattuso, attesa a due partite decisive per la qualificazione al Mondiale 2026. Tra i protagonisti del nuovo corso azzurro ci sarà Mattia Zaccagni, pronto a rientrare nel gruppo dopo aver saltato l’ultima finestra internazionale per infortunio. L’esterno della Lazio è ormai pienamente recuperato e figura tra i nomi che il commissario tecnico intende inserire nella lista dei 27-28 convocati che sarà ufficializzata venerdì.

Il rientro di Zaccagni rappresenta una buona notizia sia per la Lazio che per l’Italia, che ritrova un giocatore capace di dare imprevedibilità e profondità sugli esterni. Gattuso lo aveva già fatto debuttare a Bergamo, apprezzandone duttilità e intensità, ma un problema muscolare lo aveva poi tenuto fuori dalle gare successive. Ora, finalmente, l’esterno biancoceleste potrà tornare a disposizione per dare nuova linfa al reparto offensivo.

Il programma dell’Italia prevede due sfide cruciali: il 13 novembre a Chisinau contro la Moldavia e il 16 novembre a San Siro contro la Norvegia. Due gare da vincere per blindare la qualificazione diretta al Mondiale e consolidare il percorso intrapreso dal tecnico calabrese, che continua a lavorare su due sistemi di gioco — 3-5-2 e 4-4-2 — per sfruttare al meglio la ricchezza degli esterni.

Non solo Zaccagni, però. Tra le novità della prossima lista spicca anche il nome di Elia Caprile, portiere dell’Empoli, che potrebbe ricevere la prima chiamata con l’Italia. L’infortunio di Alex Meret, costretto a uno stop di circa due mesi, apre infatti la porta a nuovi innesti tra i pali. Caprile sembra favorito su Di Gregorio per completare il gruppo insieme a Donnarumma e Provedel.

Sul fronte offensivo tornerà Politano, mentre restano in dubbio Spinazzola e Chiesa, ancora alle prese con problemi fisici. Troppo presto per un ritorno di Zaniolo, conferma invece per Orsolini, mentre Cambiaghi spera in un’altra occasione. In difesa, certi del posto Dimarco e Cambiaso, con possibili rientri di Buongiorno e Ricci.

I convocati dell’Italia si ritroveranno a Coverciano lunedì a pranzo: Gattuso è pronto a riabbracciare il suo gruppo e a dare nuova spinta al sogno Mondiale.