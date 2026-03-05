Italia, Gattuso stila la lista dei preconvocati per i playoff: c’è Verrati! Cosa filtra sulle scelte su Palestra, Chiesa e Zaniolo

Italia, Gattuso stila la lista dei preconvocati per i playoff: c’è Verrati! Il retroscena sulla mossa di Buffon e Bonucci per convincerlo a tornare

Il 26 marzo 2026 è una data sportiva che tutti i tifosi dell’Italia hanno inevitabilmente cerchiato in rosso. Insieme a quella, la speranza generale è che anche il 31 marzo 2026 possa rivelarsi altrettanto fondamentale per l’intero movimento. In quei due giorni andranno infatti in scena i delicatissimi playoff di qualificazione ai prossimi Mondiali, con il primo turno in programma a Bergamo contro l’Irlanda del Nord e, in caso di vittoria casalinga, lo scontro decisivo contro la vincente della sfida tra Bosnia e Galles.

LEGGI ANCHE: Playoff Mondiali 2026 Europa: squadre, calendario, regolamento, risultati

Gattuso è da tempo al lavoro per definire le scelte in maniera puntuale sui ragazzi che faranno parte di questa cruciale spedizione agonistica. In queste ultime ore sono state regolarmente inviate le pre-convocazioni ufficiali a molti atleti, regalando all’ambiente sportivo nazionale qualche importante sorpresa.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, è già stata recapitata a Marco Verratti la lettera di pre-convocazione ed è praticamente certo di essere inserito all’interno della lista finale. Gattuso lo vuole fortemente come valida alternativa a Locatelli. Per convincerlo a rimettersi in gioco, si sono mossi in prima persona anche Gigi Buffon e Leonardo Bonucci, che nell’incontro avuto hanno ricoperto un ruolo rivelatosi davvero importantissimo.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La comunicazione formale è arrivata anche a Liverpool a casa di Federico Chiesa, che Gattuso ha recentemente incontrato durante la cena raccontata da Sandro Tonali in quel di Londra. A differenza del passato, Federico Chiesa si è reso immediatamente disponibile, pur non avendo attualmente un minutaggio importante nelle gambe. Gattuso ne è pienamente consapevole, ha registrato l’apertura e ha concordato di riaggiornarsi a pochissimi giorni dalla scelta finale. Si va verso il sì, ma molto dipenderà dalla condizione atletica delle possibili alternative in rosa.

Secondo Tuttosport, infine, risulta certo della convocazione Marco Palestra, che sta facendo benissimo con la maglia del Cagliari. Al contrario, nonostante l’impatto positivo avuto a Udine, al momento non dovrebbe rientrare nell’elenco dei chiamati Nicolò Zaniolo, che va verso una dolorosa esclusione.