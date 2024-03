Italia, Retegui: «La chiamata di Mancini mi ha sorpreso»

Mateo Retegui, attaccante del Genoa e dell’Italia, ha parlato dal ritiro di Miami con gli azzurri a CBS Sports

MANCINI – «La chiamata di Mancini è stata una meravigliosa sorpresa per me. Un momento unico che mi ha sorpreso perché non potevo crederci, ora sono felice e orgoglioso di rappresentare questo Paese. Dopo il gol segnato contro l’Inghilterra la mia carriera è cambiata molto. Mi alleno fin da bambino per vivere questa esperienza, per giocare a calcio in Europa e con gli Azzurri. Oggi lo faccio e sono felice di godermi questo momento, ma voglio di più».

SPALLETTI – «L’ho visto poco, ma mi piace per la sua personalità e in questi giorni insieme ci conosceremo di più».