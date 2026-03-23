Italia in ritiro, Barella il primo a raggiungere Coverciano subito dopo Fiorentina Inter: la motivazione

Italia in ritiro, Barella il primo dei calciatori azzurri a raggiungere Coverciano subito dopo la fine di Fiorentina Inter: il motivo

Archiviata la 30ª giornata di Serie A, per l’Italia è già tempo di cambiare orizzonte e concentrarsi sui playoff che valgono l’accesso al prossimo Mondiale. Come raccontato da Sky Sport, i giocatori impegnati poche ore prima in Fiorentina-Inter hanno raggiunto Coverciano in momenti diversi, dando il via al raduno azzurro in vista della sfida decisiva contro l’Irlanda del Nord. È un passaggio delicatissimo per la Nazionale di Gennaro Gattuso, commissario tecnico chiamato a guidare il gruppo in una doppia partita che pesa tantissimo sul futuro del calcio italiano.

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Bastoni tra i primi, Barella arriva da solo dopo il match

Tra i primi ad arrivare al centro tecnico federale c’è stato Alessandro Bastoni, che ha proseguito il suo lavoro fisioterapico anche una volta raggiunto il ritiro azzurro. Un segnale importante sulla gestione delle sue condizioni fisiche, monitorate con grande attenzione dallo staff medico. Poco dopo si sono presentati anche gli altri nerazzurri convocati, insieme a Moise Kean. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Nicolò Barella sarebbe arrivato circa venti minuti dopo la fine della partita, guidando da solo e con un certo anticipo rispetto agli altri compagni. Il centrocampista era uscito dal campo nel corso del secondo tempo ed era parso subito molto nervoso per via della propria prestazione. Un dettaglio che ha attirato curiosità nel racconto dell’avvicinamento al ritiro, mentre l’Italia prova già a compattarsi in vista dell’appuntamento più importante.