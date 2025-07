Italia Spagna femminile, le formazioni ufficiali del match: ecco le scelte dei due ct!%

Italia Spagna femminile, le formazioni ufficiali della partita: ecco le scelte dei due allenatori e le statische

La terza giornata del Gruppo B degli Europei femminili porta in scena una sfida dal sapore di dentro o fuori: Italia-Spagna è il crocevia che può segnare il cammino delle Azzurre. Il CT Andrea Soncin, consapevole dell’importanza della gara, apporta modifiche significative all’undici titolare, puntando su un assetto flessibile capace di adattarsi sia in fase offensiva che difensiva.

Modulo fluido e nuovi equilibri

L’Italia si schiererà con un 3-4-3, che si trasformerà in 4-4-2 in fase di non possesso. In attacco spazio a Martina Piemonte e Barbara Bonansea, con Cantore confermata nel ruolo di esterna. A centrocampo, fuori Severini e Di Guglielmo, mentre sulle fasce agiscono Oliviero e Boattin. In mezzo, a dettare ritmo e geometrie, il duo affidabile Caruso–Giugliano. Difesa invariata, con le tre centrali a protezione della numero uno Laura Giuliani, veterana del gruppo.

Scenari qualificazione: calcoli e incroci

Per garantirsi l’accesso ai quarti di finale, l’Italia deve evitare la sconfitta contro la Spagna. In caso di KO, potrebbe comunque avanzare se il Portogallo non dovesse battere il Belgio. Se invece le lusitane vincessero, tutto dipenderà dalla differenza reti: attualmente l’Italia è a +1, il Portogallo a -5. Un margine che garantisce speranza, ma non tranquillità.

Spagna: Bonmatí rientra, attacco di talento

La Spagna, già qualificata, ruota parte dell’organico. A centrocampo torna titolare la regista Aitana Bonmatí, affiancata dalle blaugrana Guijarro e Putellas, garanzia di palleggio e visione di gioco. In attacco spazio a Mariona, con Del Castillo e Paralluelo, quest’ultima velocissima e tecnicamente raffinata. In difesa, solo Paredes conserva il posto, davanti alla giovane Nanclares.

ITALIA (3-4-3): Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari; Oliviero, Giugliano, Caruso, Boattin; Cantore, Piemonte, Bonansea. A disposizione: Baldi, Durante, Di Guglielmo, Schatzer, Severini, Girelli, Piga, Bergamaschi, Serturini, Goldoni, Greggi, Cambiaghi. CT Andrea Soncin

SPAGNA (4-3-3): Nanclares; Fernandez, Paredes, Mendez, Ouahabi; Bonmatì, Guijarro, Putellas; Del Castillo, Paralluelo, Mariona. A disposizione: Sullastres, Cata Call, Batlle, Carmona, Esther Gonzalez, Aleixandri, Martin-Prieto, Garcia, Vicky Lopez, Pina, Redondo, Zubieta. ct Montse Tomé