Italia, Tonali in dubbio per l’Inghilterra: le ultime da Coverciano

Il centrocampista della Nazionale si allena a parte: Mancini pronto a lasciarlo fuori per la gara contro l’Inghilterra?

E’ andata in scena oggi a Coverciano la seduta di allenamento di vigilia della Nazionale in vista della sfida in programma domani sera, a San Siro, fra Italia e Inghilterra e valida per il girone di Nations League. Non si è allenato in campo insieme al resto dei suoi compagni il centrocampista Sandro Tonali, reduce da un affaticamento rimediato nella gara contro il Napoli.

Difficile dunque un suo impiego nella partita di domani degli Azzurri, con Tonali in dubbio.