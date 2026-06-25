Italia U19, i convocati di Bollini per l’Europeo in Galles: il programma degli Azzurrini. L’elenco completo dei 20 calciatori

Si è chiusa tra il 22 e il 25 giugno la fase di rifinitura dell’Italia U19 al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Un raduno breve ma intenso, utile allo staff tecnico per consolidare idee tattiche, valutare la condizione del gruppo e preparare l’appuntamento più importante della stagione: la fase finale dell’Europeo Under 19, in programma in Galles dal 28 giugno all’11 luglio.

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Il commissario tecnico Alberto Bollini ha sciolto gli ultimi dubbi e ufficializzato la lista dei 20 convocati. La rosa è composta in larga parte da calciatori nati nel 2007, ma presenta anche diversi elementi sotto età: cinque classe 2008, ovvero Christian Comotto, Cristiano De Paoli, Mattia Marello, Andrea Natali e Samuel Wiafe, più due classe 2009, Antonio Arena e Destiny Onoguekhan Elimoghale.

Italia U19, il calendario del girone

Gli Azzurrini sono stati inseriti nel Gruppo B. Il debutto è fissato per lunedì 29 giugno contro la Serbia, al The Oval di Caernarfon, con calcio d’inizio alle 17 italiane. Seconda gara giovedì 2 luglio, sempre a Caernarfon, contro la Croazia. Chiusura della fase a gironi domenica 5 luglio contro l’Ucraina al Bangor City Stadium.

Italia U19, obiettivo semifinali e Mondiale Under 20

Le prime due classificate di ogni girone accederanno alle semifinali, previste l’8 luglio a Denbigh e Wrexham. La finale si giocherà l’11 luglio al Racecourse Ground. Il torneo assegnerà anche i pass per il Mondiale Under 20 del 2027: qualificate direttamente le quattro semifinaliste, con un ulteriore posto deciso dallo spareggio tra le terze dei due gironi.

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Portieri: Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Cosenza);

Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Mattia Marello (Inter), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Niccolò Rizzo (Juventus), Francesco Verde (Juventus);

Centrocampisti: Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Mattia Liberali (Catanzaro), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Samuel Wiafe (Modena);

Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Jamal Iddrissou (Inter), Mattia Mosconi (Inter).