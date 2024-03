Italia U19, brilla ancora Pafundi: battuta la Repubblica Ceca

L’Italia Under 19 si è imposta per 2-1 nella sfida contro la Repubblica Ceca, valida per le qualificazioni agli Europei

Dopo il 3-1 contro la Scozia, l’Italia U19 vince ancora anche contro la Repubblica Ceca. Gli Azzurrini di Bernardo Corradi si impongono grazie ad una grande prestazione di Simone Pafundi, autore di un gol e dell’assist per Lipani.

L’Italia sale a quota 6 punti in classifica, in testa al gruppo 5 di questa fase eliminatoria per la qualificazione ai prossimi Europei. La Repubblica Ceca resta a 3 come la Georgia, con la Scozia ultima a 0 punti.