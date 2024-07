Italia U19-Spagna: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

Al Windsor Park l’incontro degli Europei U19 tra Italia-Spagna: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Windsor Park di Belfast va in scena la partita degli Europei U19 tra Italia-Spagna, valida per la semifinale. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Italia U19-Spagna, le probabili formazioni

ITALIA (4-3-1-2): Marin; Mannini, Mane, Chiarodia, Bartesaghi; Chiammaglichella, Lipani, Di Maggio, Zeroli, Pafundi, Camarda.

SPAGNA (4-3-3): Jimenez Latorre, Perea, Keddari, Gasiorowski, Munoz; Belid, Chema Andres, Hernandez; Dani Rodriguez, Iker Bravo, Mella.

Italia U19-Spagna: orario e dove vederla in tv

Italia U19-Spagna si gioca alle ore 15:00 di mercoledì 25 luglio. Verrà trasmessa in diretta in streaming solo su Rai Play, in chiaro per tutti. Non è prevista alcuna trasmissione in tv.