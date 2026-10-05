Italia U21, Baldini cerca l’impresa con la Polonia: qualificazione agli Europei in palio

Gli Azzurrini scendono in campo a Pescara contro la Polonia: serve una vittoria pesante per puntare al primo posto o restare in corsa come migliore seconda

Non c’è solo la Nazionale maggiore nel programma azzurro. Oggi scende in campo anche l’Italia U21 di Silvio Baldini, attesa dalla sfida decisiva contro la Polonia per la qualificazione agli Europei di categoria. Il match si giocherà alle 18.15 allo stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia di Pescara, con diretta su Rai 2.

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La posta in palio è altissima. Agli Azzurrini serve una vittoria con due gol di scarto per conquistare il primo posto nel girone, oppure un successo di misura per continuare a sperare nel passaggio come migliore seconda. Una partita da dentro o fuori, che Baldini ha provato ad alleggerire puntando soprattutto sul valore del gruppo.

Italia U21, Baldini punta sul gruppo prima della Polonia

Il commissario tecnico ha parlato con grande trasporto dei suoi giocatori, sottolineando il rapporto umano costruito in queste settimane: «A questi ragazzi voglio un bene dell’anima per mille ragioni, una su tutte: in un momento molto difficile della mia vita a livello personale mi hanno dato la possibilità di risentirmi normale e felice. Qualsiasi sarà il risultato con la Polonia li terrò nel cuore sempre, sono speciali».

Parole che raccontano il clima interno all’Italia U21, ma che non cancellano l’importanza del risultato. Baldini ha infatti ribadito di aver visto una squadra viva, capace di soffrire e reagire, come accaduto contro l’Armenia, battuta nel recupero.

Pescara spinge gli Azzurrini: attesi oltre 7mila tifosi

Il palcoscenico di Pescara ha un significato particolare per Baldini, che proprio lì ha vissuto momenti importanti in carriera. L’ambiente sarà caldo: superata quota 7mila spettatori, con la Curva Sud aperta a prezzo simbolico.

Sul piano tecnico, il CT si aspetta una Polonia organizzata e pericolosa: «La Polonia? Giocherà come all’andata, proverà a stanarci facendo uscire i due nostri centrali con palle oltre la nostra linea difensiva. Me li aspetto con il 4-2-3- 1, dovremo essere bravi».

Baldini su Mancini e il futuro dell’Italia

Nel finale, spazio anche alla Nazionale maggiore e al lavoro di Roberto Mancini: «Io sono felice di quel che ho vissuto per i ragazzi che ho portato con me. Poi vi dico che la leadership non si compra e Mancini sta dimostrando di averne da vendere. Guardate come ha rialzato l’Italia dopo il Belgio».

Per Baldini, la strada è chiara: dare fiducia ai giovani e proseguire con coraggio. Stasera toccherà alla sua Italia U21 dimostrare di essere pronta.