Italia U21, Baldini in pole per la panchina: a breve l’incontro con Baldini, cosa filtra

Le ultime sul possibile nuovo allenatore dell’Italia U21, con la candidatura di Silvio Baldini dopo l’addio al Pescara. I dettagli

La panchina dell’Italia U21 è al centro dell’attenzione in queste ore, con la FIGC che sta valutando il futuro della guida tecnica della selezione giovanile. Come riportato da Gianluca Di Marzio, nella giornata di oggi – venerdì 4 luglio – è previsto un incontro a Coverciano che potrebbe risultare decisivo. I protagonisti saranno Silvio Baldini, Gigi Buffon (capo delegazione azzurro) e Rino Gattuso, in un vertice che potrebbe sancire una svolta importante per il futuro degli Azzurrini. Silvio Baldini è uno dei nomi presi in seria considerazione dalla Federazione per assumere il ruolo di nuovo Commissario Tecnico dell’Under 21, nel caso in cui non si arrivi al rinnovo del contratto di Carmine Nunziata. Baldini ha appena lasciato il Pescara, con cui ha centrato la promozione in Serie B, e rappresenta un profilo esperto e fuori dagli schemi, apprezzato per la sua filosofia calcistica e per il forte impatto motivazionale sui giovani.

Carmine Nunziata, in carica dall’agosto 2023, ha guidato l’Under 21 fino ai quarti di finale degli Europei di categoria disputati poche settimane fa. Sebbene un rinnovo non sia escluso, la FIGC si sta comunque guardando intorno per valutare alternative di valore, e Baldini è tra le opzioni più concrete. L’incontro a Coverciano sarà determinante per comprendere le intenzioni reciproche e valutare la disponibilità dell’ex tecnico di Empoli e Palermo ad assumere la guida della selezione giovanile. La sua candidatura è vista con favore da Buffon, che stima da tempo l’approccio carismatico e diretto di Baldini. Con ore decisive all’orizzonte, il futuro della panchina dell’Italia Under 21 potrebbe presto prendere una direzione precisa. La scelta della FIGC sarà cruciale per il percorso di crescita delle nuove generazioni azzurre in vista dei prossimi impegni internazionali. La scelta definitiva potrebbe arrivare già nel weekend, con Baldini pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera in azzurro.