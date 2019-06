Italia U21, Di Biagio: «Contro la Spagna giocherà Meret»

Il ct dell’Italia U21, Di Biagio, ha presentato la sfida contro la Spagna nel corso della conferenza stampa della vigilia

Domani sera, l’Italia U21 esordirà contro la Spagna negli Europei U21 che si disputeranno tra Emilia e Friuli. Nella giornata odierna, il ct Di Biagio ha presentato la sfida nel corso della conferenza stampa della vigilia.

Ecco le sue parole: «Dubbi sulla formazione? Tra poco facciamo l’ultimo allenamento. Ho un paio di dubbi: li scioglierò domani. Portiere? Giocherà Meret. Non è un ruolo come gli altri ma non mi sento di dire che non verrà mai cambiato. La Spagna? La conosciamo bene, non so se sia più forte di due anni fa ma sicuramente il loro stile è lo stesso».