Italia Under 17, azzurrini agli Europei: decisivo il pari di Camarda

Un pareggio che vale oro quello dell’Italia Under 17 contro i pari età della Finlandia: azzurrini qualificati agli Europei

L’Italia Under 17 conquista il pass per gli Europei di categoria in virtù del primo posto nel Gruppo 3. Decisivo il pareggio per 2-2 contro la Finlandia: momentaneo 1-0 con l’autogol di Kangasniemi, ribaltone finlandese con Kirilov su rigore e Multala fino al definitivo 2-2 di Camarda dal dischetto.

Nelle gare precedenti l’Italia aveva vinto 2-0 contro l’Olanda con reti di Ciardi (rigore) e Liberali mentre con il Belgio era arrivato un rocambolesco 5-3 da sotto 2-0 con gol di Liberali (rigore), autogol di Nibombe, doppietta Camarda (il primo su rigore) e Ciardi (rigore).