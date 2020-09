Italia Under 21, che batosta contro la Svezia: gli azzurrini perdono 3-0

Brutta prova dell’Italia Under 21 contro la Svezia: la squadra di Nicolato perde 3-0 in un match importante in chiave Europeo

Prima sconfitta dell’Italia Under 21 nelle qualificazioni all’Europeo di categoria. Gli azzurrini cadono contro la Svezia sotto i colpi di Almqvist (doppietta) e al gol di Henriksson.

La squadra di Nicolato non impressiona, anzi non entra mai nel vivo del gioco, subisce e non reagisce finendo per soccombere sotto i colpi degli svedesi che salgono in classifica a 9 punti a -4 dalla nostra Nazionale, che invece rimane a 13 a -3 dall’Irlanda prima, che però ha una gara in più. Prossimo appuntamento degli azzurrini contro l’Islanda.