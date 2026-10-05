Trionfo Italia Under 21: travolta la Polonia 6-2, azzurrini qualificati agli Europei 2027! Ndour segna da centrocampo

L’Italia Under 21 supera 6-2 la Polonia e vola agli Europei 2027. Ecco come è andata la sfida degli azzurrini

Impresa spettacolare dell’Italia Under 21, che strappa il pass diretto per la fase finale dei prossimi Europei di categoria travolgendo la Polonia con un perentorio 6-2. La selezione guidata dal CT Baldini sfodera una prestazione d’autore nell’ultima e decisiva giornata del Girone E, conquistando il primato in classifica. Con questo successo travolgente, gli Azzurrini agganciano i rivali polacchi in vetta al raggruppamento e festeggiano la qualificazione diretta grazie al vantaggio nella differenza reti negli scontri diretti, ribaltando la sconfitta per 2-1 subita nella gara d’andata.

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La cronaca: show di Ndour e dominio azzurro

Il match si sblocca al 16′ grazie a Koleosho, lesto nel ribadire in rete una respinta della difesa avversaria arrivata su conclusione di Liberali. Dieci minuti più tardi arriva il raddoppio firmato da Ndour: il capitano azzurro svetta di testa trasformando in gol un perfetto assist dello stesso Liberali, autentico trascinatore della manovra.

Nella ripresa va in scena uno spettacolo totale. Ndour realizza una doppietta personale destinata a rimanere negli almanacchi, trovando la via del gol con una conclusione capolavoro scoccata direttamente dalla propria metà campo. Appena cinque minuti dopo, Lipani cala il poker. La Polonia prova a riaprire la gara al 65′ con Mikolajewski, ma trascorso un solo minuto Fini firma il 5-1. Dopo la rete polacca di Zewlakow, a cinque minuti dal novantesimo sale in cattedra Cherubini: il numero 7 si accentra dalla sinistra e incastra la sfera sul secondo palo con un delizioso tiro a giro, sigillando il punteggio sul definitivo 6-2.

Euro 2027: le qualificate e la caccia al titolo

Grazie a questa goleada, la Nazionale Under 21 si proietta già alla fase finale del torneo, in programma dal 16 giugno al 3 luglio 2027 nelle nazioni ospitanti Serbia e Albania. Oltre ai paesi organizzatori e all’Italia, hanno già staccato il biglietto per la manifestazione Croazia, Francia, Inghilterra, Norvegia e Portogallo. Per il gruppo azzurro si aprirà la caccia a un trionfo europeo che manca ormai da ventidue anni, con l’ultimo successo continentale datato 2004.