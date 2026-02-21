Italia, il nome caldo per i playoff mondiali è solo uno: sta facendo sussultare Coverciano, di chi si tratta

Italia, per i playoff mondiali c’è un solo nome in rampa di lancio: a Coverciano è già scattato la curiosità. Le ultime

L’azzurro del Napoli e quello della Nazionale non sono mai stati così vicini. Mentre la squadra di Antonio Conte si prepara allo spareggio Champions contro l’Atalanta, il CT Rino Gattuso osserva con trepidazione: tra un mese l’Italia si giocherà il tutto per tutto nei playoff mondiali per evitare l’onta della terza esclusione consecutiva. In questo scenario, il nome nuovo che sta facendo sussultare Coverciano è quello di Antonio Vergara.

Antonio Vergara: l’ascesa del “Profeta in patria”

Non è roba per tutti imporsi a Napoli essendo napoletani, ma il talento di Frattaminore sta riscrivendo le gerarchie. Con una personalità fuori dal comune, Vergara ha inanellato tre gol consecutivi in tre competizioni diverse, tutti sotto le luci del Maradona.



• La missione di Bonucci: Gattuso fa sul serio e ha inviato Leonardo Bonucci a Genova per visionarlo da vicino. Nonostante una prova meno brillante del solito, Vergara ha trovato il guizzo per il rigore decisivo, confermando di avere il “killer instinct” che serve ai grandi.

• Dal sogno alla realtà: Con una sola presenza nell’Under 19, Vergara era ai margini del giro azzurro fino a un mese fa. Oggi, complice la cura Conte che gli ha trasmesso “fame” e umiltà, la sua prima chiamata in Nazionale maggiore appare imminente.

Verso Napoli-Atalanta: emergenza e redenzione

Il big match di domani contro la Dea sarà il terreno di prova definitivo. Il Napoli dovrà probabilmente fare a meno di McTominay (problema muscolare, si punta a non rischiarlo per il finale di stagione).



• La formazione: In mezzo al campo agiranno Elmas e Lobotka, con il giovane Alisson Santos pronto a sostenere Vergara tra le linee. In attacco, confermatissimo Hojlund.

• I senatori azzurri: Conte ha rigenerato Leonardo Spinazzola, tornato ai livelli di Euro 2020, e si affida alla costanza di Matteo Politano. Entrambi sono pilastri anche per Gattuso.

• Difesa e porta: Sotto i riflettori c’è Alessandro Buongiorno, a caccia di una prestazione d’autorità dopo un periodo altalenante, mentre Alex Meret continua il duello a distanza con Carnesecchi per il ruolo di terzo portiere in Nazionale.

Gattuso prenderà appunti pesanti domani: la “missione mondiale” dell’Italia passa inevitabilmente dallo stato di grazia dei blocchi delle grandi di Serie A.