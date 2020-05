Ivo Pulcini (medico Lazio): «Se non ci fosse confusione lavoreremmo tutti in maggiore serenità»

Il medico sociale della Lazio, Ivo Pulcini, ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera: queste le sue parole

«Se non ci fosse la confusione lavoreremmo tutti in maggiore serenità. Dobbiamo dimostrare di avere perizia, senza imprudenza nel fare il nostro lavoro. C’è paura tra i medici delle altre squadre per la responsabilità che ci viene data, ma cito l’articolo 42 del decreto Salva Italia, mediante il quale l’Inail considera i giocatori come lavoratori dipendenti, addossando la responsabilità ai datori di lavoro. In questo caso i medici non rischierebbero colpe molto gravi».