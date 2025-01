Jacobelli a Internews24.com: «Lautaro incarna l'anima dell'Inter, e ora che è tornato a segnare...»

Le parole di Xavier Jacobelli in esclusiva a Internews24.com: ecco le parole del giornalista sul capitano nerazzurro Lautaro Martinez

Xavier Jacobelli ha parlato in esclusiva a Internews24.com: di seguito un estratto delle sue parole.

La notizia positiva delle ultime settimane per Inzaghi è senza dubbio l’aver ritrovato il vero Lautaro Martinez. È come se all’argentino mancasse proprio la scintilla del gol ritrovato per far tornare ad urlare di gioia tutto San Siro come in tutti gli altri anni

«Purtroppo molto spesso ci sono giudizi superficiali, ne ho letti veramente di alcuni ingenerosi e improvvidi quando Lautaro Martinez non segnava come aveva abituato l’Inter e il calcio italiano a fare. Stiamo parlando del capocannoniere dell’ultimo campionato, del capocannoniere della Copa America che praticamente non ha fatto vacanze. Siccome non è un robot, è evidente che potesse accusare un periodo in cui non fosse prolifico come lo era stato e come è tornato adesso ad esserlo. Però ha segnato 5 gol nelle ultime 7 partite, ha affiancato Adriano nella classifica dei cannonieri della Champions League. Questo giocatore incarna l’anima dell’Inter, francamente credo che quando si valuta il rendimento di un calciatore bisogna tener presenti tutti i fattori che lo determinano. Se un campione del calibro di Lautaro Martinez, con tutti gli impegni che ha onorato con l’Inter e con l’Argentina, non ha praticamente potuto fare vacanze, è normale che avesse accusato una pausa di rendimento. Ma come abbiamo visto è tornato prepotentemente alla ribalta, come è giusto che sia».

