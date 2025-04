Jamie Vardy alla corte di... Deadpool? Il Wrexham sogna il grande colpo per la Championship

Jamie Vardy potrebbe finire nel Wrexham di Ryan Reynolds e Rob McElhenney? La suggestione in caso di promozione in Championship

Il Wrexham sogna in grande e, in caso di promozione in Championship, potrebbe puntare su un nome clamoroso: Jamie Vardy. L’attaccante simbolo del Leicester è in scadenza di contratto e, con le Foxes in difficoltà in Premier League, il suo futuro è incerto. L’idea è stata lanciata dall’opinionista di Sky Sports Lee Hendrie, che ha definito ‘pazzesco’ il possibile trasferimento, ma ha sottolineato come Vardy, nonostante l’età, abbia ancora le qualità per fare la differenza in Championship, grazie a esperienza, velocità e intelligenza tattica.

La squadra gallese, oggi seconda in League One, è diventata una delle squadre più seguite al mondo dopo l’acquisizione da parte di Rob McElhenney – autore e protagonista della sitcom It’s always sunny in Philadelphia – e di Ryan Reynolds, la star di Deadpool, che nel 2020 hanno rilevato il club dando il via a una clamorosa rinascita sportiva e mediatica, raccontata nella docuserie Welcome to Wrexham. Sotto la loro guida, il club è già salito di due categorie e ora punta alla promozione in Championship. Hendrie è convinto che un nome come Vardy possa aiutare i Red Dragons a restare competitivi anche nella serie cadetta inglese: «Per una stagione sarebbe un ottimo colpo». In caso di promozione in Championship avrebbe ottenuto la terza promozione consecutiva, un record nel calcio inglese.