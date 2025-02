Jeda sulla lotta Scudetto: «Inter, Atalanta e Napoli favorite, ma occhio sempre a quella big»

Jeda, ex attaccante del Cagliari, ha voluto parlare così sia della lotta Scudetto che della Nazionale italiana. Ecco le dichiarazioni

A CagliariNews24, l’ex attaccante rossoblu Jeda ha voluto fare qualche dichiarazione tra lotta Scudetto e Nazionale.

Il testa a testa tra Napoli ed Inter sta infiammando il campionato di Serie A. Credi che saranno le squadre di Antonio Conte e Simone Inzaghi a contendersi lo scudetto? L’Atalanta di Gasperini è ancora in corsa?

«Tempo fa ho detto che secondo me sarebbe stata una lotta tra Inter, Napoli ed Atalanta, sono comunque dell’idea che i nerazzurri abbiano quel qualcosina in più a livello di organico. Il Napoli si è avvicinato molto all’Inter come squadra ma ci sono ancora tanti scontri diretti e partite da giocare. Conte in Campania sta facendo qualcosa di importante, ha preso una squadra in cui c’era da buttare tutto quanto è stato fatto l’anno precedente, è riuscito a rivitalizzare l’ambiente in modo importante! Io da qualche anno considero l’Atalanta una grande del nostro calcio, lotterà per lo scudetto ma potrebbe avere qualche difficoltà alla fine. Questo perché non è semplice giocare molte partite ma vedo la squadra di Gasperini ancora in corsa. Non escludo il ritorno di qualche altra squadra però loro tre sono quelle che possono contendersi il campionato nonostante manchi ancora tanto e possa succedere di tutto».

Il nuovo ciclo inaugurato da Luciano Spalletti sta portando in Nazionale diversi giovani. Quali sono quelli che preferisci? Ti sta convincendo l’Italia nell’ultimo periodo?

«Mi sta piacendo la crescita di Retegui, sta migliorando in ogni partita che gioca; in Gasperini ha trovato un allenatore che lo valorizza in tutto e per tutto, lui può essere una risorsa importante! Poi c’è un grande giocatore come Zaccagni o Orsolini che io considero eccezionale e che sta facendo molto bene a Bologna, questo senza dimenticare Kean. Penso che il suo passaggio alla Fiorentina sia stato molto importante e che in futuro potrà essere una grande risorsa per la Nazionale, deve continuare ad avere quella mentalità. Quello che dico a Spalletti è che se crede nei giovani allora deve continuare ad andare avanti così con il suo progetto oltre che continuare nel suo lavoro valorizzandoli. Penso che bisogni fare questo e dire agli italiani di tifare la Nazionale perché è la squadra di tutti e credo che serva l’amore per indossare una maglia che rappresenta una nazione intera. Una cosa che succede anche in Brasile è il fatto che tutti si spaventano quando arriva una critica, è una cosa sbagliata. E’ giusto criticare quando qualcosa va male ma bisogna anche tifare! Penso che l’Italia abbia tante risorse e giocatori giovani, buoni e forti anche se non tutti sono così. Ci sono alcuni che giocano bene nel club e poi con la Nazionale non riescono a dare quel qualcosina in più. In Serie A e all’estero ci sono tanti giocatori forti, uno su tutti per me è Tonali che è un calciatore eccezionale, è cresciuto in una maniera spaventosa sotto tutti i punti di vista».