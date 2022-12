Joao Felix via dall’Atletico Madrid: anche il Chelsea si iscrive alla corsa

Joao Felix pronto a lasciare l’Atletico Madrid nelle prossime sessioni di mercato: anche il Chelsea sulle tracce del portoghese

Stando a quanto riferisce il Telegraph, anche il Chelsea avrebbe allacciato i contatti per l’acquisto di Joao Felix, attaccante in uscita dall’Atletico Madrid dove non ha legato con Simeone.

I Blues sarebbero pronti a proporre un prestito con obbligo di riscatto per sbaragliare la concorrenza, così da assicurarsi il giocatore già a gennaio.