Jonathan David, l’Ice Man della Juve: «Voglio diventare uno dei migliori al mondo»

Ieri il giorno di Jonathan David alla Juve: presentazione ufficiale per l’attaccante canadese, il primo nella storia bianconera

Freddezza, ambizione e gol. Alla Juve è arrivato Jonathan David, il primo grande colpo dell’era Comolli-Chiellini, presentato ufficialmente ieri all’Allianz Stadium. Il canadese, arrivato dal Lille, è stato acquistato al termine di una trattativa lunga e complessa, come riportato da la Gazzetta dello Sport, ma rappresenta oggi il simbolo della nuova Juventus.

Nonostante fosse seguito anche da Inter, Napoli e diversi club di Premier League, David ha scelto i bianconeri: «Volevo la Juventus e sono venuto qui per diventare uno dei migliori attaccanti del mondo», ha dichiarato. L’attaccante classe 2000 ha firmato fino al 2030, con uno stipendio da 6 milioni l’anno più bonus e una commissione da 12,5 milioni. Indosserà il numero 30, in omaggio al compleanno del padre.

I numeri sono dalla sua parte: 77 gol in tre stagioni in Ligue 1, sempre oltre le 25 reti a stagione, con firme in Champions League contro Real Madrid, Liverpool, Atlético e Borussia Dortmund. «Mi chiamano Ice Man perché sono freddo nei momenti decisivi. Anche in Serie A voglio segnare almeno 25 gol», ha spiegato con sicurezza.

Alla Continassa, Chiellini lo ha accolto personalmente e Igor Tudor gli ha già indicato il suo ruolo nel 3-4-2-1: prima punta, con Yildiz e Conceiçao (o Koopmeiners) alle spalle. Ma David può anche agire da 9 e mezzo o da 10, come in nazionale. L’arrivo di Kolo Muani potrà ampliare le soluzioni offensive con un tridente esplosivo.

Il canadese ha già un obiettivo chiaro: riportare lo scudetto a Torino. «È passato un po’ di tempo dall’ultimo titolo, ma ogni stagione può essere quella buona. Bisogna avere l’ambizione di arrivare in fondo», ha detto senza esitazioni.

Da Montreal a Torino, passando per Lille, David è pronto a diventare il nuovo simbolo della Signora.