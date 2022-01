ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Julian Alvarez al Manchester City, nuove conferme: italiane beffate. L’attaccante argentino dovrebbe finire in Premier

Trovano conferme le indiscrezioni di Olè sul possibile trasferimento di Julian Alvarez al Manchester City.

Come riporta Alfredo Pedullà accordo impostato col Manchester City per 17,5-18 milioni di euro più 24 per cento di tasse. Il River aspetta per qualche ora o per qualche giorno e poi chiude sotto clausola, tenendoselo almeno fino a giugno. Sul giocatore c’erano Milan, Juventus, Inter, Napoli e Fiorentina.