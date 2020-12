Ivan Juric, tecnico del Verona, ha parlato dopo la vittoria in trasferta contro la Lazio. Ecco le parole dell’allenatore degli scaligeri

LA GARA – «Penso che abbiamo fatto una buona partita, molto concentrati a concedere poco e pressare tanto. Potevamo fare qualche gol in più, ho visto una Lazio stanca dopo la Champions League e siamo stati facilitati».

TAMEZE FALSO 9 – «Andavamo a pressare subito e poi lui rimaneva là, l’abbiamo preparata così per lasciare solo il lancio a Reina».

SCELTE TATTICHE – «Perchè volevo cambiare Lovato dopo 15 minuti? Ha fatto proprio male. L’altro giorno parlavo con lui dicendogli di essere sereno e umile, ha fatto 3 partite di 90 minuti, per un ragazzo così giovane è difficile sentir parlare di mercato e queste cose così. Ha le caratteristiche giuste per diventare un difensore importante».

AMMAZZA GRANDI – «Con le grandi ci prepariamo sempre pensando che loro vogliono proporre gioco e fare la partita. Non stiamo giocando bene come lo scorso anno, possiamo migliorare. Abbiamo fatto un passo avanti con Barak in mezzo. Con il Cagliari abbiamo fatto già meglio, abbiamo giocato bene ma non per tutta la partita. Non siamo riusciti, ad esempio, a fermare Joao Pedro».