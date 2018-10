Il messaggio di Kluivert: «So che rischio, ma vorrei giocare di più»

Roma: Justin Kluivert, dal ritiro della nazionale olandese Under 21, parla dei suoi primi di ambientamento in giallorosso e delle prospettive future lanciando un messaggio preciso

L’inizio è stato tutto sommato abbastanza promettete, sebbene su di lui le aspettative fossero probabilmente un po’ più alte: Justin Kluivert, acquisto estivo della Roma e figlio d’arte, non ha nascosto nelle scorse settimane la propria voglia di giocare. Per il momento il minutaggio concessogli da Eusebio Di Francesco non è stato propriamente generoso, eppure secondo il giovane olandese può anche andare bene così. «Al momento non posso lamentarmi, sento che sto crescendo tanto, a Roma mi trovo bene: provo ad emergere, ho grande fiducia in me stesso e sono pronto a dimostrare quanto valgo», ha spiegato ieri l’attaccante nel corso di una intervista per Fox Sports Olanda.

Certo, indubbiamente l’impatto con il calcio italiano è stato un po’ più difficoltoso del previsto… «So che è facile passare da gran talento a giocatore che rischia di non farcela più, ma per me non è assolutamente un problema: devo dimostrare ancora – ha aggiunto Kluivert, convocato nella nazionale olandese Under 21 – . Ovviamente vorrei giocare più partite dal primo minuto, come è successo per esempio col Viktoria Plzen, e spero che accada più spesso in futuro. So comunque che prima o poi arriverà il mio momento, devo solo continuare ad allenarmi duramente come sto già facendo».