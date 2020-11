Juve, 10 partite in un mese con 4 allenamenti “veri”: Pirlo è pronto al tour de force

Non sarà un periodo facile per Andrea Pirlo. A partire dal prossimo sabato, la Juve giocherà ben 10 partite in 1 mese

Non sarà un periodo facile per Andrea Pirlo. La Gazzetta dello Sport mette infatti in risalto che, a partire dal prossimo sabato, la Juve giocherà ben 10 partite in 1 mese. Qualcosa senza precedenti, un periodo non esattamente facile da affrontare per una squadra ancora in costruzione.

Considerando che il giorno subito prima e quello subito dopo la partita sono “particolari”, Pirlo avrà a disposizione esattamente solo 4 giorni d’allenamento regolare in tutto il mese. Senza contare che quelle quattro date libere per gli allenamenti di Pirlo potrebbero trasformarsi in giorni di riposo per tutta la squadra, come successo spesso con Sarri dopo il lockdown.