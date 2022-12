Juve, Agnelli potrebbe ritornare in futuro. Ci sono due ipotesi

Andrea Agnelli potrebbe ritornare alla Juve nel ruolo di presidente nel prossimo futuro. Ci sono due ipotesi: ecco quali

Stando a quanto riportato da Tuttosport, Andrea Agnelli rimarrà sempre vicino alla Juventus nonostante le sue dimissioni dalla carica di presidente. E non è detto che in un prossimo futuro non possa ritornare a ricoprire proprio quella posizione.

Nella prima ipotesi tornerebbe se tutto il terremoto tra inchieste e Superlega venisse superato senza particolari conseguenze, mentre la seconda vede l’acquisto da parte sua di una quota del club direttamente da Exor.