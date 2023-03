Juve, Allegri: «Chiesa? Speriamo non sia niente di grave»

La parole di Massimiliano Allegri dopo la vittoria nella sfida d’andata degli ottavi di finale di Europa League della Juve

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Juve contro il Friburgo in Europa League.

PRESTAZIONE – «Stasera i ragazzi hanno fatto veramente una bella partita, di grande intensità, di buona tecnica e fortunatamente nel gol c’era fallo di mano, altrimenti nell’unica occasione che abbiamo subito su una palla alta rischiavamo di pareggiare questa partita. La cosa che dobbiamo migliorare, però, è che abbiamo sbagliato troppi ultimi pasaggi, scelte di passaggio. C’è stato un passaggio straordinario di Di Maria, ne ho parla poi con Moise, quando è partito Chiesa, lì i tempi di passaggio diventano fondamentali altrimenti gli altri ritornano nella posizione. E’ capitato anche in un altro paio di situazioni dove potevamo scegliere meglio, questi sono passaggi che fanno la differenza».

CHIESA – «Ha sentito un fastidio da valutare, speriamo tutti non sia nulla di grave».

SAMPDORIA – «Abbiamo giocatori fuori, abbiamo Soulé, Miretti che è rientrato, Fagioli che ha fatto bene come Bonucci. Dispiace per Kean, domenica abbiamo una partita molto difficile e importante, bisogna tornare a vincere in campionato, poi dopo andiamo a Milano e negli scontri diretti può succedere tutto».

VITTORIA (DICHIARAZIONE IN CONFERENZA STAMPA) – «Dobbiamo migliorare nel numero di gol fatti. Creiamo tanto ma la percentuale di realizzazione è bassa. Serve lucidità quando attacchiamo l’area, dobbiamo migliorare anche perchè abbiamo avuto soluzioni importanti. La prima dove Kean ha ritardato su Chiesa, la seconda poi con Rabiot. Nel complesso la prestazione è stata buona, fortunatamente c’era fallo di mano in occasione del gol segnato da loro. Ora serve fiducia, con la Sampdoria è molto importante. Bisogna tornare a vincere in casa, è fondamentale fare tre punti».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM